عاجل

المحكمة العليا : تأكيد القرارات المتخذة ضد كل من وزيرين أولين ووزيرين سابقين ووالي

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
المحكمة العليا : تأكيد القرارات المتخذة ضد كل من وزيرين أولين ووزيرين سابقين ووالي
بقلم م . فيصل

أكد المستشار المحقق بالمحكمة العليا اليوم الأربعاء القرارت المتخذة من قبل قاضي التحقيق حق وزيرين أولين ووزيرين سابقين، وكذا والي.

وحسب معلومات لـ النهار فقد أكد المستشار المحقق بالمحكمة العليا أوامر قاضي التحقيق بإيداع كل من

الوزير الأسبق عبد المالك سلال الحبس المؤقت والزير السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت

إضافة إلى  تأييد أمر إيداع عمارة بن يونس الحبس المؤقت

بينما تم تاييد أمر وضع عبد الغاني زعلان تحت الرقابة القضائية.

فيما أيد المستشار المحقق أمر بالإفراج في حق والي البيض الحالي جمال خنفار.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com