المحكمة العليا تحقق مع أربع وزراء سابقين في قضية KIA

ستباشر النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية في حق 4 وزراء سابقين، في قضية حسان عرباويKIA.

وكشفت النيابة العامة بالمحكمة العليا في بيان لها اليوم، عن تلقيها مراسلة من النائب العام لدى مجلس القضاء بالعاصمة،

وستباشر النيابة العامة لدى المحكمة العليا وفق البيان إجراءات المتابعة القضائية، وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.

ويتابع في القضية كل من وزراء الصناعة السابقين، يوسف يوسفي، محجوب بدة وعبد الاسلام بوشوارب الذي يتواجد في حالة فرار

خارج الوطن حاليا، إلى جانب الوزير الأول السابق أحمد أويحيى والمتابعين في قضية KIA.