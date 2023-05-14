المحكمة العليا ترفض الطعن بالنقض في قضية المدير العام للسابق لمطار هواري بومدين

رفضت المحكمة العليا المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع الطاهر علاش المدير العام السابق لمطار الجزائر الدولي.

وقضت المحكمة العليا بتأييد الحكم المستأنف من قبل الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر. التي قضت بإدانته بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا لمتابعته في قضايا فساد تتعلق بإبرامه لصفقات عمومية مخالفة للقانون. بخصوص بناء مطار هواري بومدين الجديد و الذي كبّد الخزينة العمومية أموالا طائلة.

ووجهت للرئيس المدير العام السابق للمطار طاهر علاش رفقة عدد من المتهمين وهم 12 متهم من بينهم مسؤولين و إطارات تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06. تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها. بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة طبقا لقانون الصفقات العمومية، وتبديد أموال عمومية وإساءة إستغلال الوظيفة.