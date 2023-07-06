المحكمة العليا ترفض الطعن بالنقض في قضية الإخوة سريج

رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع الاخوة سريج المتابعين في قضية فساد. تتعلق بإستفاذتهم من استثمارات في مجال المقاولات بطريقة غير قانونية كبدت الخزينة العمومية مبالغ مالية ضخمة.

و كانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر في شهر جانفي الماضي قد ايدت الأحكام .الصادرة عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بسيدي امحمد. في ملف رجل الاعمال سريج “ج” رفقة اخوته والتي قضت بإدانة سريج “ج” بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا نافذا. و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة ،مع إدانة اخوته كل من (س.ط) ،و( س.م) بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا. و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة. مع حكما يقضي بمصادرة ممتلكاتهم العقارية و المنقولة و الحسابات البنكية.

و جاءت هذه الاحكام بعد ان وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه وهي : الاستفاذة من سلطة و ثاتير اعوان الدولة و تبديد أموال عمومية و استعمالها على نحو غير شرعي لصالح كيان اخر ،جنح تبييض الأموال و العائدات الاجرامية بغرض اخفاء او تمويه مصدرها غير مشروع على سبيل الاعتياد في جماعة اجرامية ،كما قضت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر بإلزام المتهمين بأن يدفعو مبلغ 1400 مليار سنتيم للخزينة العمومية عما اصابها من ضرر .