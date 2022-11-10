المحكمة العليا ترفض الطعن بالنقض لعكا عبد الحكيم  المدير العام السابق لعصرنة العدالة

رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض في قضية المدير العام السابق لعصرنة العدالة، عكا عبد الحكيم. هذا بعد طلب قدمته هيئة دفاعه لارجاع القضية للجدولة، والتي طالت الشهادات الجامعية المطعون بها بالتزوير. المتمثلة في شهادة الدكتورا وشهادة الماجستير للاعلام الآلي الصادرة عن جامعة “هيدل برغ” بالمانيا. وشهادة الدكتورا بجامعة “بورجي” بفرنسا.

كما وجهت لمدير عصرنة العدالة السابق المتهم الموقوف عكا عبد الحكيم تهمة التزوير. واستعمال المزور عمدا لشهادة مزورة، وإساءة استغلال الوظيفة.

ومن جهة أخرى، قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدم به ممثل الخزينة العمومية المتمثل في الأستاذ المحامي زكرياء دهلوك. بصفته طرفا مدنية. في قضية الحال وسبق وأن التمس في هذه القضية تعويضا ماليا قدره مليون دينار جبرا بالأضرار اللاحقة.

وللتذكير يتواجد عكا عبد الحكيم رهن الحبس المؤقت شهر أكتوبر منذ سنة 2020، بعد إدانته في قضية تزوير الشهادات الجامعية. والتي أدين بموجبها بـ3 سنوات حبسا نافذا، كما سبق و ان ادانته الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا، في قضيته المتعلقة بإبرام صفقات مشبوهة تخص اقتناء 1000 سوار الكتروني في اطار عصرنة العدالة. التي كبدت هذا الاخير الخزينة العمومية أموالا طائلة .