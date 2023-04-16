المحكمة العليا ترفض الطعن بالنقض للمتابعين في قضية النصب على الطلبة

رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع المتابعين في قضية النصب على الطلبة. من بينهم اربع مؤثرين مشهورين كل من “المؤثرة “نوميديا لزول” و ”فاروق بوجملين” المعروف “ريفكا”. بالإضافة كذلك إلى “محمد ابركان” المعروف ب”ستانلي” الى جانب أشخاص آخرين.

هذا وقد أيدت المحكمة العليا القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الذي قضى ببراءة “المؤثرة “نوميديا لزول”. من كافة التهم الموجهة اليها وادانة ”فاروق بوجملين” المعروف “ريفكا”. وكذا “محمد ابركان” المعروف ب”ستانلي” بعقوبة عام حبس منها 6 اشهر حبس نافذ و 50 الف دج غرامة مالية نافذة. مع ادانة المتهم الرئيسي المدعو (ز.اسامة) مسير الشركتين تحت اسم “VYKLYK.DZ”،futur بعقوبة 6 سنوات حبس نافذ و برائته من جنحة تبييض الاموال.

أما بقية المتهمين فقد تمت إدانتهم بعقوبة عام حبس منها 6 اشهرحبس نافذ ،وجاءت هذه الاحكام بعد ان وجهت لهم جنح النصب الموجه للجمهور. جنحة تبييض الأموال باستعمال تسهيلات التي يمنحها نشاط مبني في اطار جماعة إجرامية منظمة.

بالاضافة كذلك إلى جنحة مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. بالإضافة إلى جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية و إدارية و جنحة المشاركة في النصب على الجمهور. وجنحة المشاركة في تبييض الأموال باستعمال تسهيلات التي يمنحها نشاط مبني في إطار جماعة إجرامية منظمة.