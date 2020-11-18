المحكمة العليا تصدر بيانا حول الطعن في قضية الجنرال توفيق ولويزة حنون وطرطاق وسعيد بوتفليقة

أصدرت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، قرارا في قضية الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف بالبليدة.

وكذا كل من بوتفليقة السعيد، وطرطاق عثمان، ولويزة حنون، ومدين محمد.

وأصدرت قرارا بقبول الطعون بالنقض مع إحالة القضية والأطراف على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة.

وأوضح بيان للنائب العام للمحكمة العليا أنه بتاريخ اليوم 18 نوفمبر أصدرت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا -القسم الثالث- قرارا في قضية الطعن بالنقض.

ورفعه كل من النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف بالبليدة وبوتفليقة السعيد وطرطاق عثمان ولويزة حنون ومدين محمد.

وقضى بقبول الطعون بالنقض شكلا، وفي الموضوع بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

مع وإحالة القضية والأطراف على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة مشكلا من تشكيلة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.