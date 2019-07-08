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المحكمة العليا تصدر بيانا وتبين التهم المتابع بها سعيد بركات

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المحكمة العليا تصدر بيانا وتبين التهم المتابع بها سعيد بركات
بقلم موسى.ب

أصدر النائب العام بالمحكمة العليا اليوم بيانا حول سماع المستشار المحقق لوزير التضامن السابق سعيد بركات، وإيداعه الحبس المؤقت بالحراش.

وجاء في البيان “أنه في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم اليوم الإستماع من طرف المستشار المحقق،لسعيد بركات

المتابع بجنح، تبديد أموال عمومية بدون وجه حق واستعمالها على نحو غير شرعي، وإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به

بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير واستغلال الوظيفة، حيث أصدر المستشار المحقق أمر بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت”.


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