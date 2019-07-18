المحكمة العليا تضع والي سكيكدة السابق تحت الرقابة القضائية

أمرت اليوم الخميس، المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، وضع والي سكيكدة السابق، فوزي بن حسين تحت الرقابة القضائية

وجاء هذا القرار من قبل المحكمة العليا كون بن حسين متهم في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت

المتهم متابع بمنح إمتيازات غير مبررة للغير عند إبرام صفقات مخالفة للقانون

كما أن بن فوزي حسين متهم بإستغلال الوظيفة والرشوة في إبرام صفقات وتبديد أموال عمومية

وإثر هذه التهم وغيرها أصدر المستشار المحقق بوضع المتهم تحت نظام الرقابة القضائية والمتمثلة في سحب جواز السفر والإمضاء مرة في الشهر .