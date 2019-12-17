المحكمة العليا تفتح ملفات سوناطراك وتستدعي المدير العام الأسبق للجمارك بودربالة

من المرتقب أن يمثل محمد عبدو بودربالة، الرئيس المدير العام الأسبق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، والمدير العام الأسبق للجمارك، أمام المحكمة العليا، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ”النهار أونلاين”، فإن بودربالة سيكون مطلبوا خلال أيام، للمثول أمام المستشار المحقق، للرد على أسئلة، تتعلق بشبهات فساد.

ولم يُعرف بالتحديد طبيعة ومحتوى الملف الذي سيتم التحقيق فيه مع بودربالة.

غير أن مصادر أخرى قالت إن مثول بودربالة أمام المستشار المحقق بالمحكمة، متعلق بالفترة التي قضاها مديرا للجمارك.

وأضافت المصادر بأن التحقيق الذي سيجري مع بودربالة يتعلق بأحد ملفات سوناطراك، التي فتحتها العدالة مؤخرا.

وفيما لم تعط مصادرنا توضيحات أخرى، بشأن هذا الموضوع، غير أنها اكتفت بالقول أن بودربالة ستتم مساءلته بشأن دخول عتاد باستعمال رخصة استثنائية.