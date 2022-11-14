المحكمة العليا تقبل الطعن بالنقض في قضية والي الجلفة السابق ڨنفاف حمانة

قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض في قضية والي الجلفة السابق ڨنفاف حمانة. و سيمثل مجددا امام قاضي الغرفة الجزائية الاولى لدى مجلس قضاء الجزائر يوم يوم 30 نوفمبر الجاري. لمتابعته في قضايا فساد تتعلق بمنح إمتيازات غير مستحقة للغير عن طريقة المنح العشوائي و الغير القانوني لأراضي البايلك. لرجال الأعمال بولاية الجلفة و التي كبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.

و للتذكير قاضي محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد. سبق و ان اصدر حكما يقضي بإدانة حمانة قنفاف والي الجلفة السابق بعقوبة 4 سنوات حبس و مليون دج غرامة مالية نافذة. مع احكام اخرى ترواحت بين البراءة الى عام حبسا غير نافذا لباقي المتهمين من بينهم اطارات محلية بالولاية و مدير الصناعة السابق .

و في الدعوى المدنية قبول تاسيس ولاية الجلفة و الخزينة العمومية كطرف ممثلة في المحامي دهلوك زكرياء. و الزام المتهمين المدانين بدفع تعويضات تراوحت ما بين مليون و مليوني و 500 الف دج للخزينة العمومية وولاية الجلفة .

كما وجهت للمتهمين تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06. و التي تتعلق بمنح إمتيازات غير مستحقة للغير و تبديد اموال عمومية و إستغلال النفوذ و إساءة إستغلال الوظيفة .