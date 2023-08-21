المحكمة العليا تقبل الطعن بالنقض في قضية باخرة إمدغاسن

قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض في قضية باخرة “امدغاسن” التي كانت محل تحقيق قضائي. توبع فيها رجل اعمال “ح.م” ،رفقة متهمين آخرين وسيتم احالة الملف على المحاكمة من جديد بتشكيلة جديدة .

و بالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال التي تتعلق بتهريب باخرة المسماة إمدغاسن كانت محل تحقيق قضائي. و تم حجزها قضائيا والمقدر ثمنها ب 18 مليون دولار أمريكي.

كما توبع (ح.م) في قضية الحال انه قام بتهريبها الى فرنسا بقصد التصرف فيها. لتقع في محل حجوز قضائية في ميناء اجنبي، الا ان العدالة الجزائرية تدخلت و قامت باسترجاعها شهر مارس بعدما اثبتت انها عائدات اجرامية و انها محل حكم نهائي بالمصادرة .

والجدير بالذكر سبق و ان صدرت محكمة القطب بسيدي امحمد حكما يقضي ببراءة المدعو “ح.م” من كافة التهم المنسوبة اليه من بينها إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن قضايا فساد وتبييض الأموال.