المحكمة العليا تقبل الطعن بالنقض في قضية والي برج بوعريرج السابق مشري عز الدين
قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي قدمته هيئة دفاع والي برج بوعريرج السابق مشري عز الدين. رفقة “ح.ع” نائب سابق بالبرلمان و من معهما. لمتابعتهم في قضايا الفساد طالت العقار و ابرام صفقات غير قانونية بولاية برج بوعريريج.
هذا وسيتم احالة ملف قضية الحال للمحاكمة بتشكيلة جديدة لدى مجلس قضاء الجزائر. حيث وجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه.
وتتعلق بالتزوير في محررات رسمية و جنحة إساءة إستغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين. و التنظيمات و جنحة التستر على الإثراء الغير المشروع و جنحة الإمتناع العمدي عن تحرير الإخطار بالشبهة و جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.
والجدير بالذكر سبق و ان اصدرت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر احكاما تراوحت بين البراءة الى 8 سنوات حبسا نافذا. للمتهمين في قضية الحال ،حيث تم تخفيض العقوبة لوالي برج بوعريريج السابق مشري عز الدين الى 3 سنوات حبس موقوفة النفاذ. فيما تمت إدانة النائب السابق باليرلمان “ح.ع” بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا.