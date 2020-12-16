المحكمة العليا تقبل الطعن بالنقض في قضية الغديري وتحيل ملفه على محكمة الجنح بالدار البيضاء

قبلت المحكمة العليا اليوم الطعن بالنقض في قضية الجنرال المتقاعد علي الغديري.

وجاء هذا القرار بعد الطلب الذي تقدمت به هيئة دفاع الجنرال المتقاعد غديري علي من اجل الطعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام التي قضت بأمر احالته على محكمة الجنايات.

وكانت غرفة الاتهام قد وجهت له جناية الاحباط من معنويات الجيش.

وحسب المحامي المتأسس في حقه وهو رباحي غديري ان المحكمة العليا قبلت الطعن بالنقض وقررت اعادة تكييف الوقائع المتابع بها غديري من جناية الى جنحة وهي جنحة الاحباط من معنويات الجيش.

كما قررت المحكمة العليا بفصل ملف الغديري عن المتهم الرئيسي كما تمت احالة ملف علي غديري على محكمة الجنح بالدار البيضاء في انتظار برمجة المحاكمة لاحقا .