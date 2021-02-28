المحكمة العليا تنشر 30 سنة من قراراتها على الأنترنت

أعلمت وزارة العدل أنه تم نشر 30 سنة من قرارات المحكمة العليا على الأنترنت.

ويتعلق الأمر بالقرارات المنشورة في أعداد “مجلة المحكمة العليا” إبتداء من سنة 1989 إلى غاية 2019.

أي ما يشمل 30 سنة من القرارات بما في ذلك المقالات العلمية والدراسات ذات الصلة بالقانون والقضاء.

ويمكن الإطلاع على ذلك بالدخول إلى الموقع الرسمي للمحكمة العليا والنقر على “منشورات” وتحميل عدد أو عدة أعداد من المجلة.

كما يجد القارئ في متناوله دليل البحث في مجلة المحكمة العليا، وضعته المحكمة العليا حيز العمل خلال شهر فيفري الجاري.

ويتضمن جميع مبادئ القرارات المنشورة منذ العدد الأول الصادر 1989 إلى غاية الإصدار الأخير المتمثل في العدد الثاني لسنة 2019.

يتضمن هذا الدليل ترتيبا أبجديا لمواضيع المبادئ القانونية المنشورة، ويشكل بذلك أداة عمل هامة لممتهني العمل القضائي والباحثين والجامعيين وكل المهتمين بالشؤون القانونية.

بالإضافة لذلك يتيح موقع الأنترنت للمحكمة العليا الإطلاع، عبر شريط المهام، على قرارات المحكمة العليا مصنفة حسب الغرف وحسب المواضيع.

وبالنسبة لعالم التجارة والأعمال، يمكن الإطلاع على القرارات الصادرة عن الغرفة التجارية والبحرية والغرفة الإجتماعية مرتبة حسب المواضيع.

ويسمح هذا بإعطاء رؤية عن التطبيقات القضائية للأحكام القانونية، ما يساهم في التعريف بالقانون الجزائري لفائدة المتعامل الإقتصادي الجزائري والأجنبي.