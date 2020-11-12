المحكمة العليا توافق على الطعن بالنقض لملف سوناطراك 1

وافقت المحكمة العليا على الطعن بالنقض على الملف المعروف اعلاميا بسوناطراك 1

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها النهار أونلاين فإن الملف يتضمن 15 متهما في القضية إلى جانب 4 شركات أجنبية

كما يتضمن الملف 3 صفقات عمومية، الصفقة الأولى تخص مشروع إعادة تهيئة مقر سوناطراك بغرمول، قيمة ميزانية إعادة تهيئة المقر تجاوزت 73 مليون أورو.

وتتضمن الصفقة الثانية ملف استيراد أنابيب الغاز “صفقة جي كا 3″أما الصفقة 3 تخص تجهيز سوناطراك بأنظمة المراقبة والحماية الالكترونية.

وتجدر الإشارة إلى أن النائب العام لمجلس قضاء العاصمة قد قام بالطعن بالنقض امام المحكمة العليا على الحكم الصادر في الحق المتهمين في ملف سوناطراك 1