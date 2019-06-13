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المحكمة العليا تُصدر بيان رسمي بخصوص أويحيى وزعلان

الوطني
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المحكمة العليا تُصدر بيان رسمي بخصوص أويحيى وزعلان
بقلم شهرزاد مزياني

أصدرت المحكمة العليا، اليوم الخميس ، بيان بخصوص الوزير السابق أحمد أويحيى ووزير النقل و الأشغال العمومية الأسبق عبد الغني زعلان.

وجاء في البيان، “أنّ المستشار المحقق  على مستوى العليا، أمر بايداع الوزير السابق أحمد اويحيى،  الحبس المؤقت، ووضع  عبد الغني زعلان، تحت نظام الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جوازي السفر  العادي والديبلوماسي وإمضاء مرة واحدة في الشهر أمامه.

وأضاف البيان:” النيابة العامة تستأنف  هذا الأمر امام غرفة التهام في الآجال القانونية .

وقد توبع كل من أحمد أويحيى وعبد الغني زعلان ،  بجنح منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية ، وتبديد المال العام ، وإساءة استغلال الوظيفة.


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