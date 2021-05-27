المحكمة العليا.. رفض الطعن في الأحكام الصادرة بحق أويحيى وسلال وحداد

الوطني
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المحكمة العليا.. رفض الطعن في الأحكام الصادرة بحق أويحيى وسلال وحداد علي حداد عبد المالك سلال احمد اويحيى
بقلم أسماء.ع

أعلنت المحكمة العليا، عن رفض جميع الطعون بقضية علي حداد وعبد المالك سلال وأحمد اويحيى ومن معهم. ماعدا المتهمين يوسف يوسفي والطاش عبد الرحمن وإحالة القضية على نفس المجلس بتشكيلة أخرى للفصل فيها من جديد.

وأشارت المحكمة العليا، إلى أن القرار المطعون فيه في قضية أحمد اويحيى وعبد المالك سلال وعلي حداد بتاريخ 3 نوفمبر 2020 أصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ. فيما يتعلق بالمتهمين الذين رفض طعنهم.

وأضاف البيان ذاته، أنه تم رفض جميع الطعون بقضية الإخوة كونيناف ومن معهم. مشيرة أن القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 31 ديسمبر 2020أصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ.


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