المحكمة العليا.. رفض كل الطعون بالنقض في قضية مراد عولمي ومن معه من المتهمين

أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، عن رفض كل الطعون بالنقض في قضية مراد عولمي ومن معه من متهمين.

وأوضح بيان من المحكمة العليا ، أن النيابة رفضت طعن كل المتهمين إلا الذين استفادوا من البراءة.

وقبلت من جهة ثانية، طعن الوكيل القضائي للخزينة العمومية في ذات القضية شكلا ومضمونا.

وأضاف البيان، أن كل الأحكام الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر المتعلقة بالحبس والمصادرة والغرامة نهائية.

في حق –تقول المحكمة- كل المتهمين إلا المتهمين الذين استفادوا من البراءة.

وأشار البيان ذاته، أن النيابة العامة رفضت كل الطعون بالنقض في قضية محي الدين طحكوت ومن معه من المتهمين.

أفادت المحكمة العليا، أن النيابة العامة، قبلت طعن بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم والعقوبات بالنسبة لبعض المتهمين.

وقبلت النيابة العامة، الطعن بالنقض المرفوعة من الأطراف المدنية والوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا.

وأصبحت،كل الأحكام الصادرة بقضية محي الدين طحكوت ومن معه من المتهمين من حبس ومصادرة وغرامة نهائية بالدعوى العمومية وقابلة للتنفيذ.