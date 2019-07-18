المحكمة العليا: “هذه الجنح المتابع بها عبد القادر زوخ”

كشفت المحكمة العليا اليوم الخميس، التهم المتابع بها والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ.

وفي إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم اليوم الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى عبد القادر زوخ، في قضية محي الدين طحكوت.

وحسب بيان المحكمة العليا، يتابع زوخ بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية.

بالإضافة لجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال ابرام الصفقات العمومية، تبديد أموال عمومية.

وقد أصدر المستشار المحقق أمرا بوضع المتهم تحت نظام الرقابة القضائية، المتمثلة في سحب جواز السفر والإمضاء مرة في الشهر أمامه، وقد استأنفت النيابة العامة هذا الأمر.