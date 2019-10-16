المحكمة تحقق في قضية تزوير وكالة عضو بلدي بالمحمدية في معسكر

تنظر مجددا الهيئة القضائية لدى محكمة المحمدية في معسكر في مضمون دعوى قضائية أودعها عضو بالمجلس الشعبي البلدي ضد عضو آخر من داخل التركيبة يتهمها بانتحال صفة وتزوير توقيعه في سجل المداولات في شهر أوت 2018.

وبحسب حيثيات القضية فإن العضو المدعي كان في فترة إجازة سنوية وفق ما يحوز عليه من إثبات كتابي في الفترة المشار إليها.

حيث تعذر عليه حضور أشغال مداولة التصويت على مضمون الميزانية الإضافية للعام 2018.

وقد تولت مصالح الأمن التحقيق في صحة وكالة مكتوبة بخط اليد عثر عليها على هامش سجل المداولات.

وإخضاعها للخبرة من طرف مصلحة خاصة المنسوبة للعضو الشاكي.

وفي السياق ذاته إستمعت مصالح الأمن لرئيس المجلس الشعبي البلدي بمعية22عضو بلدي لإفاداتهم جميعا قبل تولي إحالة الملف على مكتب وكيل الجمهورية.