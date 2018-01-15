المحكمة تقرر عدم شرعية إضراب عمال جر السفن بميناء عنابة  

أصدر قسم الاستعجالات لمحكمة عنابة، اليوم الاثنين، بعدم شرعية إضراب عمال جرالسفن بميناء عنابة الذي دخل العمال في إضراب مفتوح.

وهذا بعدم النظر في الشكوى، التي تقدمت بها إدارة هذه المؤسسة، في ظل دخول هذه الفئة من العمال في إضراب مفتوح.

وقد شن عمال البحر بميناء عنابة، مساء أمس، إضرابا مفتوحا للمطالبة بمراجعة الأجور، والاستفادة من الامتيازات المرتبطة بالمهنة.

وصرح محمد حركاتي، الرئيس المدير العام للمؤسسة، أن تم فتح باب الحوار مع ممثلي العمال المضربين.

وأضاف حركاتي، بأن الإضراب “لا يحظى بموافقة الفرع النقابي”، الذي ينتمي إليه العمال المضربون الاتحاد العام للعمال الجزائريين.