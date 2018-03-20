المحكمة تقضي بعدم الاختصاص في قضية إضراب الجوية الجزائرية

قضت الغرفة الاستعجالية بمجلس قضاء الجزائر، اليوم “بعدم اختصاصها” فيما يتعلق بالبت في قضية إضراب مستخدمي الملاحة التجارية للجوية.

الجزائرية وذات الشركة، ملغية بذلك الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية للدار البيضاء في جانفي المنصرم، أين قضت بعدم مشروعية الاضراب

وكانت الغرفة الإستعجالية من ساعة إلى ساعة بمحكمة الدار البيضاء قد اصدرت يوم 22 جانفي المنصرم

قرارا يقضي بعدم شرعية اضراب مستخدمي الملاحة التجارية للجوية الجزائرية.

كما ألغت بذلك الغرفة الاستعجالية لدى مجلس قضاء الجزائر الأمر

الصادر عن محكمة الدار البيضاء الابتدائية لتعلن عن عدم اختصاص الفرع

الاستعجالي في موضوع البت في مثل هذه القضاي