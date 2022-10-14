المحليات الجزئية بتيزي وزو وبجاية: منح رخصة خاصة للغياب مدفوعة الأجر

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في بيان لها اليوم الخميس. أنه تقرر منح رخصة خاصة للغياب مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والادارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة. في جميع القطاعات المعنيين بالتصويت.

وجاء ذلك بمناسبة الانتخابات المحلية الجزئية المقررة بولايتي تيزي وزو وبجاية يوم 15 أكتوبر الجاري.

وأوضح نفس المصدر انه تبعا لاستدعاء ناخبي بلديات فرعون، مسيسنة، توجة وأقبو التابعة لولاية بجاية، وبلديتي آيت محمود وآيت بومهدي. التابعتين لولاية تيزي وزو، لإجراء انتخابات جزئية لأعضاء المجالس الشعبية لهذه البلديات. المقررة يوم غد السبت، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 22-266 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1443 هجري. الموافق لـ17 جويلية سنة 2022 وقصد تمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت. تمنح رخصة خاصة للغياب لليوم المذكور مدفوعة الأجر لفائدة كافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة. في جميع القطاعات المعنيين بالتصويت، مهما كان قانونها الاساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة”.

وتابع البيان أنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين المذكورة أعلاه. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.