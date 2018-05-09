المحليون يتحدون المنتخب السعودي المونديالي

يتحدى المنتخب الوطني المحلي، المنتخب السعودي المونديالي أمسية اليوم الأربعاء وديا، بمدينة قادش الاسبانية.

وتأتي هذه المواجهة في إطار تحضيرات المنتخب السعودي لمونديال روسيا 2018، هذا الصيف، بعدما أوقعته القرعة في المجموعة الأولى إلى جانب البلد المنظم روسيا ومصر والأورغواي.

وستكون مباراة اليوم بمثابة الإختبار الثاني للمنتخب المحلي بعد الفوز بالمباراة الودية الأولى التي خاضها أشبال الناخب الوطني رابح ماجر بتونس أمام المنتخب الرواندي، والتي إنتهت برباعية نظيفة لرفقاء الحارس فوزي شاوشي.

وستكون مباراة اليوم فرصة مناسبة لماجر من أجل إنتقاء أفضل الأسماء المحلية التي ستدعّم المنتخب الأول الذي سيواجه رفقاء كريستيانو رونالدو خلال شهر جوان القادم.