المحليون يقصفون رواندا برباعية

فاز المنتخب الجزائري المحلي، أمسية اليوم الأربعاء، بأربعة أهداف لهدف واحد، في المباراة الودية التي جمعته بمنتخب رواندا بتونس.

وفرض أشبال الناخب الوطني رابح ماجر، سيطرتهم في هذه المباراة منذ الشوط الأول، أين تمكنوا من تسجيل ثلاثة أهداف كاملة.

ومع بداية الشوط الثاني أظهر منتخب رواندا إستفاقة مكنته من إحراز هدف في الدقيقة 78، من عمر اللقاء.

وقبل نهاية الوقت الرسمي للمباراة بـ3 دقائق، تمكن الوافد الجديد الحبيب بوقلمونة، من إضافة الهدف الرابع للخضر في الدقيقة الـ87.

وتداول على تسجيل أهداف الخضر كل من شافعي في مناسبتين (د10، د29)، ومحمد لمين عبيد في الدقيقة 22.