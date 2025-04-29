المحليون يواصلون التحضيرات بسيدي موسى قبل مواجهة غامبيا في سباق التأهل إلى “الشان”

يواصل المنتخب الوطني الجزائري للاعبين المحليين تحضيراته الجادة بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، تحسبًا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب غامبيا.

في إطار ذهاب الدور التصفوي الأخير المؤهل لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين “الشان”، التي ستُقام مباراتها الأولى يوم السبت 3 ماي.

ونشرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أمسية اليوم الثلاثاء، صوراً لتدريبات العناصر الوطنية بتعداد مكتمل، بقيادة الناخب، مجيد بوقرة. وتأتي هذه التحضيرات في أجواء من التركيز والانضباط. إذ يسعى الطاقم الفني الوطني إلى تجهيز العناصر المحلية بدنيًا وتكتيكيًا. من أجل العودة بنتيجة إيجابية من بانجول تسهّل مهمة التأهل في مباراة العودة، المقررة يوم 9 ماي المقبل، على أرضية ملعب 19 ماي 1956 بمدينة عنابة.

ويولي الجهاز الفني، بقيادة المدرب الوطني مجيد بوقرة، أهمية كبيرة لهذا التربص. خاصة أنه يأتي في مرحلة حاسمة من مشوار التأهل. إذ يعتمد بشكل أساسي على لاعبي البطولة المحلية، ويعمل على تعزيز الانسجام بينهم