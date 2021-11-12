المخابرات الإسبانية تفضح نظام “المخزن”.. اغتيال الجزائريين الثلاثة كان جريمة مدبّرة!

صحيفة إسبانية نقلا عن تقرير استخباراتي سري: “طائرة درون تمّ استخدامها في الاغتيال الجبان”

كشفت صحيفة “الباييس” الإسبانية عن مضامين تقرير استخباراتي سري حول حادثة اغتيال ثلاثة جزائريين على الأراضي الصحراوية من طرف جيش الاحتلال المغربي.

ونقلت “الباييس” الإسبانية عن تقرير أعدّته مصالح المخابرات الإسبانية، أن الاعتداء المغربي الذي استشهد فيه 3 جزائريين مدنيين، أثناء رحلة بالشاحنات قادتهم من نواكشوط نحو ورڨلة، تم تنفيذه بطائرة من دون طيار “درون”.

وأضاف نفس المصدر، أن تقرير المخابرات الإسبانية أكد أن الاعتداء كان مدبرا وتم تنفيذه بطريقة متعمدة وليس عن طريق الخطأ، مكذبة بذلك الرواية المغربية التي سوّقها الإعلام المغربي.

ويتطابق ما كشفت عنه الصحيفة الإسبانية نقلا عن مصالح مخابرات “مدريد” مع الرواية الرسمية الجزائرية، التي جاءت على شكل بيان لرئاسة الجمهورية، أكدت فيه أن الجزائريين الثلاثة استشهدوا بعد عملية غادرة لجيش الاحتلال المغربي، تم تنفيذها باستعمال سلاح متطوّر، على الأراضي الصحراوية.

كما يتوافق التقرير الاستخباراتي الإسباني مع ما كشفته الأمم المتحدة بخصوص اغتيال الجزائريين الثلاثة من طرف جيش “المخزن”، من أن العملية تمت على الأراضي الصحراوية المحرّرة بالقرب من منطقة “بئر لحلو”.

وكان مساعد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، قد صرح الخميس الماضي:”يمكننا الآن التأكيد أنّ موقع القصف كان في الجزء الشرقي من الصحراء الغربية بالقرب من بئر لحلو”، وتابع:”لاحظت بعثة المينورصو شاحنتين بترقيم جزائري متوقفتين، الواحدة موازية للأخرى، ولحقت بهما أضرار مادية جسيمة وتعرضتا للتفحّم”، في حين، كشفت مساعد الناطق باسم الأمين العام الأممي، بأن معاينة دورية لبعثة “المينورصو” تم إرسالها إلى موقع الهجوم في 3 نوفمبر، أي بعد 24 ساعة من إبلاغها، وكشفت عن أكاذيب ومغالطات صحافة محمد السادس، التي حاولت عبثا طمس مسؤولية المغرب في هذا الهجوم الدنيء على مدنيين، من خلال ادعائها أنّ سائقي الشاحنات الجزائريين الثلاثة كانوا في المنطقة العازلة منزوعة السلاح الخاضعة لمراقبة الأمم المتحدة.

وكانت مصالح رئاسة الجمهورية قد أعلنت، يوم 3 من نوفمبر، عن استشهاد 3 جزائريين يعملون في مجال النقل، من طرف جيش الاحتلال المغربي بطريقة جبانة، وذلك على مستوى منطقة تقع على الحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا.

وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيانها، أنه فور تنفيذ تلك الجريمة، تم اتخاذ التدابير اللازمة للتحقيق في هذا العمل الجبان وكشف ملابساته، ليضيف البيان بأن هناك عدة عناصر تشير إلى ضلوع قوات الاحتلال المغربية في الصحراء الغربية، في ارتكاب هذا الاغتيال الجبان، وذلك بواسطة سلاح متطور.

وأكدت رئاسة الجمهورية في ختام بيانها، على أن تلك الجريمة لن تمر من دون عقاب.