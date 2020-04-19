المختبر الصيني المتهم بالتسبب في إنتشار كورونا يخرج عن صمته

قال مدير معهد علم الفيروسات في ووهان بالصين، يوان زيمينغ، أنه من المستحيل أن يكون المختبر مصدر فيروس كورونا المستجدّ.

وأورد مدير المختبر الذي تشير إليه وسائل إعلام أميركية على أنه قد يكون مصدر فيروس كورونا المستجدّ، متحدثا لشبكة “سي جي تي إن” التلفزيونية الرسمية: “من المستحيل أن يكون هذا الفيروس صادرا عنّا”.

ويعتقد معظم العلماء أن فيروس كورونا الجديد انتقل على الأرجح إلى الإنسان من حيوان، وأشير إلى سوق في ووهان لبيع الحيوانات البرية الحية بهدف استهلاكها.

ووجود معهد علم الفيروسات على مسافة كيلومترات قليلة من السوق، أثار تكهنات حول تسرب الفيروس من هذه المنشآت الحساسة.

ويحظى المختبر التابع للمعهد بحماية مشددة وفيه سلالات أخطر الفيروسات المعروفة مثل إيبولا.

وقال مدير المعهد: “نعرف تماما أي نوع من الأبحاث تجري في المعهد وكيف يتم التعامل مع الفيروسات والعينات”.

وانتقد ذات المتحدث، وسائل الإعلام التي تحاول عمدا خداع الناس، بتوجيه اتهامات مبنية على مجرد تكهنات بدون أدلة.