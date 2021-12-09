المخترع بلقاسم حبة يشارك في تطوير الشركات الناشئة والإبتكار بالجزائر

استقبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأوّل المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين وليد، المخترع القدير البروفيسور بلقاسم حبة.

وجاء في بيان نشره الوزير المنتدب على صفحته بفايسبوك: “تشرفت بإستقبال المخترع القدير البروفيسور بلقاسم حبة“.

وأضاف ياسين وليد: “البروفيسور شاركنا برؤيته وأفكاره في ما يخص تطوير الشركات الناشئة والإبتكار في الجزائر، وذلك بناء على خبرته الكبيرة في هذا المجال”.

وتابع الوزير المنتدب: “كما قام معهد Institut HABA بإمضاء مذكرة تفاهم مع مسرع الشركات الناشئة Algeria Venture“.

موضحا إن مذكرة التفاهم هذه تهدف إلى الإستعانة بالخبرة الكبيرة التي يملكها أعضاء هذا المعهد. و كذا تطوير عدد من المشاريع الإستراتيجية في مجال البحث و التطوير.

رئيس الجمهورية يمنح وسام الاستحقاق الوطني بدرجة عشير للمخترع بلقاسم حبة

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أعطى وسام الاستحقاق الوطني بدرجة عشير، للباحث والمخترع الجزائري في مجال الإلكترونيات بلقاسم حبة. وأيضا لبعض مسيري الشركات الصناعية الوطنية، العمومية والخاصة. ومؤسسي شركات ناشئة وباحثين مخترعين، تكريما لمساهمتهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

طالع أيضا:

البروفيسور والعالم الجزائري بلقاسم حبة يوّجه رسالة للشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة

وجه البروفيسور والعالم الجزائري بلقاسم حبة رسالة للشباب المقبيلين على إنشاء مؤسسات les start-up أين قدم فيها عدد من النصائح القيمة لهم.

وفي كلمة ألقاها بلقاسم حبة على هامش لقائه بمجموعة من الفاعلين في مجال المؤسسات الناشئة والابتكار بالجزائر قال على الشباب الراغبين في انشاء مؤسساتles start-up التقيد بعدة أمور مهمة.

وأوضح العالم الجزائري أنه يجب أن يكون انشاء مؤسسات les start-up على طريقة ونمط معين يمكن من خلاله تقديم الإضافة لإقتصاد البلاد. وأيضا تجنب les start-up العشوائية التي لا تقدم الجديد للمجتمع والدولة.

وتابع بلقاسم حبة انه يجب علي الراغبين في إنشاء les start-up تقديم الجديد والحلول للمجتمع وليس لفائدتهم الخاصة وفقط. كما عليهم معرفة الشركات والعلامات التي لها نفس التطلعات مع strat- up Les المراد إنشائها. وذلك حتى يتم تسويق المنتوج وتمويل الفكرة اوالمشروع

وفي ذات السياق قال حبة أنه وحتى يكون هناك إزدهار في هذا المجال لابد من أن يكون هناك تنسيق بين الفاعلين في المجال. بالإضافة إلى معرفة ما علينا تطويره على سبيل المثال تطوير برنامج معين أومناهج وكذلك إسترتيجات أوحتى ميدان علينا تطويره

كما واصل البروفيسور انه لابد من تدافر الجهود بين الجميع. وفي ذات السياق قال بلقاسم حبة لم ينحج من اول خطوة حيث أنه أنشأ strat up وخسر كما انه قام بعدة أعمال حتى وصل لى ما هو عليه الان.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp