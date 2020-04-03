المخترع محمد يصنع آلة للرش والتعقيم بالوادي

تمكن إبن ولاية الوادي محمد رزاق لبزة من صناعة ٱلة للرش والتعقيم بوسائل بسيطة.

وهذا بعد نداءاته المتكررة وطلب المساعدة من كل الخيريين والمؤسسات من أجل صناعة آلات للرش والتعقيم بالبخات التي توضع على مداخل المؤسسات.

وصنع محمد الٱلة بوسائل بسيطة وقطع غيار مستعمل وحتى خردوات.

وقال محمد أن غلق المحلات جعل هذه الٱلة تتأخر على موعدها، مضيفا أن السعر المكلف لها لا يتجاوز 50 ألف دينار، لكن ما تقدمه من تفعيل في محاربة هذه الجائحة اكثر من ثمنها.

ورغم النداءات المتواصلة، إلا أنه لم يتم مساعدة هذه الصناعة المحلية التي تُقلص حجم المعاناة في الدخول والخروج، خاصة في المؤسسات التي تواجه الوباء مباشرة على غرار المستشفيات ومراكز الأمن ومراكز البريد ومراكز التسوق.

وينتظر احتضان مثل هذه المبادرات ورعايتها حتى من طرف خيريين والمساهمة في القضاء على هذا الوباء.