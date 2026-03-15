المخدرات في المغرب.. ماكنة لنشر سموم تهدد الأمن الدولي والإقليمي

ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية، تقريرا حول إنتاج وترويج المغرب للمخدرات والحشيش ونقلها نحو الدول الأوروبية ودول الجوار.

وكشفت تقارير دولية أن المغرب أصبح أحد أكبر مراكز إنتاج وترويج المخدرات عالميا حيث تتحكم شبكات تهريب منظمة في نقل الحشيش نحو الدول الأوروبية ودول الجوار. بتواطؤ من سلطات المخزن وتحويل هذا النشاط الإجرامي إلى اقتصاد موازي يغذي باقي مظاهر الإجرام الدولي العابر للحدود مستهدفا الأمن الإقليمي والدولي.

كما كشفت بيانات حول إنتاج الحشيش، أن المغرب لا يزال من بين أكبر منتجي راتنج القنب عالميا. حيث تتراوح التقديرات السنوية للإنتاج بين 2500 و3000 طن.

وتمتد زراعة القنب تمتد على نحو 37 ألف هكتار في مناطق شمال المغرب ويعتمد عليها أكثر من 140 ألف أسرة كمصدر رئيسي للدخل.

وحجزت دول الاتحاد الأوروبي، نحو 551 طنا من راتنج القنب خلال السنوات الأخيرة. مع تسجيل أكثر من 265 ألف عملية ضبط لمختلف أنواع المخدرات. ويشكل الحشيش القادم من المغرب النسبة الأكبر منها.

وضبطت إسبانيا سنة 2021 حوالي 672 طنا من راتنج القنب ما يعكس حجم شبكات التهريب المنظمة المتجهة نحو أوروبا.

كما تمكن الجيش الوطني الشعبي من إحباط عمليات تهريب عدة خلال 2025. وحجز أكثر من 18 قنطارا (1.8 طن) من الكيف المعالج قادمة من المغرب في أسبوع واحد. إلى جانب كميات من الكوكايين والأقراص المهلوسة، وهو مؤشر على تهديد مباشر لأمن الجزائر.

وتعتمد الشبكات المرتبطة بالمغرب على بنية لوجستية معقدة ومسارات متعددة برؤية بحرية وجوية لتهريب المخدرات. ما يعزز انتشار الجريمة المنظمة ويمثل تهديدا متناميا لاستقرار دول الجوار.