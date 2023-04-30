المخدرات والمهلوسات.. وزارة الصحة تنظم أسبوعا توعويا حول مخاطر الإدمان

تنظم وزارة الصحة أسبوعا توعويا حول مخاطر الإدمان على المخدرات، وذلك خلال الفترة الممتدة من 30 أبريل الجاري إلى غاية 6 ماي المقبل. عبر كافة ولايات الوطن، حسب ما أفاد به بيان لذات الوزارة.

كما أوضح ذات المصدر أن هذا الأسبوع الذي يندرج في إطار “تنفيذ السياسة الوقائية للحكومة”. “حفاظا على صحة المجتمع والوقاية من آفة المخدرات”. “سيعرف تنظيم أبواب مفتوحة على مستوى المراكز العلاجية المتواجدة عبر التراب الوطني”.

في حين، “سيقوم المختصون في معالجة الإدمان ومهنيو الصحة العمومية بتنظيم خرجات ميدانية”. تهدف إلى “إيصال الرسالة الصحية والوقائية لأكبر عدد من أفراد المجتمع”.

وأشار البيان إلى أن قطاع الصحة “يقوم، طيلة أيام السنة، بمجهود متواصل ومتجدد للحد من ظاهرة الإدمان عبر سياسة وطنية”. “ترتكز على شقين أساسيين هما الوقاية، خاصة في الوسط المدرسي”. و”العمل على توفير العلاج للمدمنين الراغبين في التخلص من هذه السموم”.

وبغية تجسيد هذه السياسة، “تعزز قطاع الصحة بفتح 46 مركزا وسيطا موزعا عبر ولايات الوطن لعلاج الإدمان. بالإضافة إلى 6 مصالح ووحدات استشفائية في بعض المدن”، يضيف البيان.