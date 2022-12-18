المخرجة الجزائرية مونية مدور تحصل على جائزة “امرأة السينما” في فرنسا

حصلت المخرجة الجزائرية مونية مدور على جائزة “امرأة السينما” في مهرجان الأقواس السينمائي 2022.

مخرجة “بابيشا” و “حورية” التي ستصدر في مارس 2023. حصلت المخرجة الجزائرية مونية مدور على جائزة “امرأة السينما” في مهرجان الأقواس السينمائي. وقد منحها الجائزة، رئيس شركة سيسلي، فيليب أورنانو، عن فيلمه االجديد “حورية”.

بالنسبة لهذه الجزائرية البالغة من العمر 44 سنة. فقد جاءت الأخيرة إلى مهرجان آركس السينمائي لتعرض، في عرض أولي ، فيلمها “حورية”.

وقد أعربت مونيا مدور عن فخرها. على وجه الخصوص، من خلال إظهار الشابات أن كونها مديرة أمر صعب ولكنه ليس مستحيلاً. وقالت: “كل مرحلة يمكن التغلب عليها: المفتاح هو المثابرة”.

كما أعلنت مخرجة “بابيشا” أن فيلمها الجديد “حورية” جزء من موضوع هذه الجائزة. الذي يكرم البطلات الإناث. على سبيل المثال، تستشهد مونيا مدور بالنساء الإيرانيات اللواتي يقدن معركتهن، كل يوم ، في الشوارع.

علاوة على ذلك ، لا تنوي مونية مدور التوقف عند نجاح هذين الفيلمين. في فيلمها الطويل القادم ، تريد أن تسرد قصة وتجربة لقاء والدها الجزائري بوالدتها من أصل روسي.