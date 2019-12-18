المخرج الجزائري شريف عقون في ذمة الله

إنتقل إلى رحمة الله، المخرج والسيناريست الجزائري، شريف عقون، أمس الثلاثاء، بالعاصمة الفرنسية باريس، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وقدمت إدارة المركز الوطني للسينما والسمعي البصري، تعازيها الخالصة لأسرة الفقيد، متمنية من الله عز وجل أن يتغمد روحه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.

وولد صاحب أول فيلم قصير ناطق بالأمازيغية سنة 1951، ودرس الفيزياء بجامعة الجزائر.

وواصل الفقيد تعليمه بفرنسا، قبل أن يلتحق سنة 1978 بالمدرسة العليا للدراسات السينماتوغرافي بباريس.

وإلتحق شريف عقون بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الجزائري كمساعد مخرج أول، في سنة 1981.

وأخرج الفقيد في سنة 1990 شريط قصير “22 دقيقة”، بعنوان “نهاية الجن”، والذي يعتبر أول فيلم قصير بالأمازيغية.

وقام عقون بتصوير هذا الفيلم في الديكور الطبيعي الجميل، لقرية تادرارت أوفلا ببجاية.

وفي 2013 وقع شريف عقون فيلمه الروائي الأول “البطلة”، والذي يروي مأساة عائلة جزائرية خلال العشرية السوداء، حيث قام بكتابة السيناريو والإخراج.