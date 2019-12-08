المخرج السوري باسل الخطيب يدعم ميهوبي في الرئاسيات المقبلة

أعلن المخرج السوري، باسل الخطيب، عن دعمه للمرشح للرئاسيات المقبلة، عز الدين ميهوبي، قائلا بأنه سيشكل سابقة في هرم قادة الدول العربية.

وظهر المخرج العربي في مقطع فيديو على مواقع التواصل قال فيه: “أيام قليلة تفصلنا عن الإنتخابات الرئاسية في الجزائر، وكلنا أمل أن الجزائريين سيجتازون هذه اللحظة التاريخية بجو من النزاهة والديقراطية والشفافية “.

مضيفا: “لقد كانت الثقافة دائما انعكاسا لروح الشعب ولتاريخه ولتطوراته، ومن هنا أعتقد أن الأستاذ ميهوبي من خلال عمله في مجال الثقافة والفكر والإعلام، فإن إنتخابه رئيسا سيشكل سابقة في تاريخ الدول العربية”.

وتابع المخرج الكبير: “أعتقد أنه ومن خلال عمل ميهوبي الطويل والدؤوب في الوطني والثقافي، سيمكنه من التقرب أكثر من الناس، وأن يعبر عن طموحاتهم وآمالهم كما كان قريبا منهم في الماضي”.

وتمنى الخطيب النجاح والتوفيق لميهوبي، وللشعب الجزائري الذي قدم مثالا في حب الوطن والتضحية، قائلا أنه يستحق مستقبلا يليق به وبتاريخه المناضل.