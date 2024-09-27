المخرج المصري محمد سامي يشوّق جمهوره لمسلسله الرمضاني المقبل

نشر المخرج محمد سامي صورة تشويقية عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” لمسلسله الجديد “إش إش”، المقرر عرضه موسم رمضان 2025.

وظهر محمد سامي بجانب إحدى بطلات المسلسل التي ظهرت بظهرها فقط.

وعلق المخرج على الصورة قائلاً: “مين دي؟ من مسلسل إش إش رمضان 2025 إن شاء الله”. ما أثار فضول متابعيه وزاد من الترقب.

ويضم مسلسل إش إش” كوكبة من النجوم، بينهم: مي عمر، إدوارد، علاء مرسي، إنتصار، ماجد المصري، هالة صدقي. شيماء سيف، دينا، إيهاب فهمي، طارق النهري، إلى جانب عدد آخر من النجوم.

العمل من تأليف وإخراج محمد سامي، الذي يعد واحدًا من أبرز المخرجين في المشهد الدرامي الحالي.

إلى جانب مسلسل “إش إش”، يشارك محمد سامي أيضًا في الموسم الرمضاني بمسلسل “سيد الناس”. الذي يتألف من 30 حلقة ويعالج قضايا اجتماعية في إطار شعبي صعيدي.

ويضم العمل نخبة من النجوم مثل: عمرو سعد، إيمان العاصي، خالد الصاوي، إلهام شاهين، عماد زيادة. أحمد فهيم، أحمد رزق، وطارق النهري. ومن المتوقع أن يستمر التعاقد مع باقي أبطال العمل قريبًا.