المخرج “حراث عبد الرحمن” يتحصل على المرتبة الثانية من جائزة رئيس الجمهورية للشباب المبدع “علي معاشي”

تحصل المخرج حراث عبد الرحمن إبن مدينة عنابة على المرتبة الثانية من جائزة رئيس الجمهورية للشباب المبدع “علي معاشي”.

وجاء هذا التتويج في فئة السينما والسمعي البصري سنة 2020 .

بينما في مجال الرواية توجت الروائية “صباح مدرق” بالجائزة الأول حول إصدارها “وطن.. مع وقف التنفيذ”.

في حين بينما في المسرح من حيث الأداء، تحصل لثيزيري بن يوسف على الجائزة الأولى في مونولوج بعنوان “موندارم العازفة”.

أما في مجال الشعر عادت الجائزة الأولى للشاعر رابح فلاح لديوانه “.. يترجم النار بالماء”،

وأعلنت وزارة الثقافة في وقت سابق عن تنظيم مسابقة وطنية لنيل” جائزة علي معاشي” لفخامة رئيس الجمهورية للشباب المبدع “علي معاشي”.

وحدد الوزارة أن تكون اعمار الشباب المبدعين أقل من 35 سنة بتاريخ 01 جانفي 2020.