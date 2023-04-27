فن وثقافة المخرج زكريا قدور ابراهيم في ذمة الله بقلم أسماء.ع نشر في 27 أفريل 2023 - 09:07 شارك غرِّد أرسل 406 0 توفي اليوم الخميس، المخرج التلفزيوني القدير، زكريا قدور ابراهيم. ومن أفلامه المشهورة المفتش الطاهر يسجل هدف، فيلم شعيب الخديم. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/jCkjr اقرأ أيضا شهادة إدراج "الراي" في اليونيسكو.. الجزائر تستلم النسخة الأصلية فن وثقافة 27 أفريل وفاة الفنانة المصرية شيرين الطحان بعد صراع مع المرض فن وثقافة 07 أفريل وفاة الممثل السوري محمد قنوع فن وثقافة 22 أفريل حقيقة إنتحار الفنان سعد لمجرد في السجن فن وثقافة 10 أفريل أصبح شابا.. محمد فؤاد يثير ضجة بتغير كبير في ملامحه فن وثقافة 06 أفريل بالصورة.. نجمة the voice kids تعتزل الغناء وترتدي الحجاب فن وثقافة 12 أفريل متحف أحمد زبانة بوهران يستقبل 26 ألف زائر خلال 3 أشهر فن وثقافة 21 أفريل والدة بيكيه ترد لأول مرة على شاكيرا وتصفها بالدخيلة فن وثقافة 20 أفريل "طيبي اليوم مع النهار أون لاين".. حلوى ساهلة للعيد ومحاجب ولا ألذ فن وثقافة 10 أفريل زابينغ رمضان.. الأكثر مشاهدة خلال 15 يوما من رمضان فن وثقافة 09 أفريل