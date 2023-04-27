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فن وثقافة

المخرج زكريا قدور ابراهيم في ذمة الله

بقلم أسماء.ع
المخرج زكريا قدور ابراهيم في ذمة الله
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توفي اليوم الخميس، المخرج التلفزيوني القدير، زكريا قدور ابراهيم. ومن أفلامه المشهورة المفتش الطاهر يسجل هدف، فيلم شعيب الخديم.

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