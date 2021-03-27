المخرج عادل رمرام يحضر لفيلم روائي حول هجومات 20 أوت 1955

يحضر المخرج عادل رمرام، فيلم روائي جديد يتناول فيه هجومات 20 أوت 1955، وهو اسقاط لفيلمه الوثائقي حول نفس الحدث.

و قال المخرج والمنتج رمرام، إنه يحضر لإجراء “كاستينغ” من أجل اختيار الطاقم الفني لفيلمه، من 3 إلى 5 أفريل القادم.

وسيشمل الفيلم، ممثلين محترفين، سيجسدون شخصيات مجاهدين كانوا من قادة الثورة وصناع أمجاد هذا الحدث الهام في مسار الكفاح المسلح.

كما يشمل أيضا “الكاستينغ” اختيار شبان وأطفال للقيام بأدوار شخصيات الفيلم في مراحل عمرية مختلفة.

وسبق وأن قام المخرج بكاستنيغ أول في سكيكدة يومي 20 و21 مارس عرف مشاركة 350 شخصا.

مشيرا إلى أنه سينظم أيضا “كاستينغ” آخر بقسنطينة يومي 29 و30 مارس الجاري.

وذكر عادل أن هذا العمل التاريخي الذي يتطرق لمرحلة حاسمة في تاريخ الثورة المسلحة سيعرف مشاركة حوالي 350 ممثلا.

ويأمل المخرج أن تذلل كل المشاكل والصعاب التي تعترض المشروع.

وتحصل المشروع على رخصة وزارة الثقافة وموافقة لجنة الدراسات بوزارة المجاهدين إلا أنه يواجه عراقيل إدارية.

واضاف انه سيعمل ما في وسعه ليكون الفيلم جاهزا قبل نهاية السنة وقد يقدم عرضه الشرفي في اول نوفمبر بالجزائر العاصمة.

وستعطى اشارة انطلاق التصوير حسب المخرج في 5 جويلية المقبل، وستكون مدة التصوير حوالي شهر ونصف بمنطقتي قسنطينة وسكيكدة.

وبخصوص التمويل،قال عادل الذي يطمح إلى تقديم فيلم بمعايير عالمية،بهذا الشأن إنه ينوي الاستعانة بفريق تقني هندي بمجالي الديكور والمونتاج.

وأضاف بشأن عملية التمويل أن هناك اسهام من وزارة الثقافة وعدد من المؤسسات الثقافية التي تساهم بالعتاد والتجهيزات.