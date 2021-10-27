المخزن يتلقى صفعة جديدة من طرف الكونغرس الأمريكي

أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا يمنع إدارة جوبايدن من تمويل اي مناورات عسكرية ثنائية او متعددة الأطراف مع المملكة المغربية. ما لم يبلغ وزير الدفاع لجان الدفاع بالكونغرس. ويثبت لها أن المملكة المغربية قد اتخذت خطوات ملموسة للتوصل باتفاق سلام نهائي مع الصحراء الغربية.

وقد أتى هذا القرار من خلال قانون المالية لعام 2022 و بموجبه ” لايجوز لوزير الدفاع استخدام اي من الأموال المصرح بتخصيصها بوجب قانون المالية لسنة 2022 لدعم مشاركة القوات العسكرية للمملكة المغربية.

وهذا في اي تمرين ثنائي او متعدد الأطراف يتم تنظيم من طرف وزارة الدفاع الأمريكية وزير الدفاع لجان الدفاع بالكونغرس ويثبت لها أن المملكة المغربية قد اتخذت خطوات ملموسة للتوصل باتفاق سلام نهائيمع الصحراء الغربية.

وللاشارة فقد كانت الضربة السابقة للمخزن من قبل الكونغرس الأمريكي ، منع وزارة الخارجية الأمريكية من إقامة اي قنصلية للولايات المتحدة الأمريكية بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.

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