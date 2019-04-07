المخزن يستفز الجزائر بمناورات مضادة على الحدود الغربية

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المخزن يستفز الجزائر بمناورات مضادة على الحدود الغربية
بقلم نويس عبد الجلال

كشف المنتدى العسكري”Far Maroc”، اليوم الأحد، أن الجيش المغربي سينظم ابتداء من يوم غد الاثنين، مناورات عسكرية بالقرب من الحدود الجزائرية.

وحسب ذات المصدر، فإن هذه المناورات العسكرية تعتبر الأضخم في تاريخ الجيش الملكي، تحمل اسم جبل “صاغرو”.

وسيشارك في هذه المناورات وحدات برية وجوية مختلفة، بمطقة جبل صاغرو بين تاغونيت وفوم زكيد، بالقرب من الحدود الجزائرية.

للإشارة، قوات الجيش الشعبي الوطني قامت بداية العام الحالي بأضخم مناورات العسكرية في العالم وبالذخيرة الحية.

حيث أشرف عليها قائد الأركان ونائب وزير الدفاع الوطني “القايد صالح” وأطلق عليها  إسم مناورات البركان والتي أذهلت العالم.  

كما أن مناورات البركان والتي أعتبرت الاضخم أبدت جاهزية قوات الجيش الشعبي الوطني الباسلة في رد أي خطر محتمل يمس السيادة الوطنية.


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