المخزن يواصل خيانة القضية ويُسلم مقاوما فلسطينيا للكيان الصهيوني

أفادت وسائل إعلام عبرية، أن السلطات المغربية قامت اليوم الثلاثاء بتسليم مقاوم فلسطيني، يدعى نسيم خليبات، إلى سلطات الكيان الصهيوني. ليواصل المخزن تمعينه في التطبيع وخيانة القضية الفلسطينية.

وحسب ما نقلته يومية “معاريف” الصهيونية، فإن الشاب خليبات، البالغ من العمر حوالي عشرين عاما، يشتبه بمشاركته في تفجير منشأة على مستوى مقر وزارة الصحة الصهيونية شهر نوفمبر 2021.

وأورد المصدر ذاته، أن نسيم خليبات، فرّ من الكيان الصهيوني في مارس من العام الماضي، قبل أن يعتقل في جانفي المنصرم في الرباط.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية، أن “تل أبيب طلبت من الرباط تسليمها إياه، بالرغم من عدم وجود اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين”.