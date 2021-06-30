المخطط الأزرق للأمن الوطني.. 100 ألف شرطي لتأمين موسم الاصطياف

سطرت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا أمنيا خاصا بمناسبة موسم الاصطياف 2021، يتضمن تسخير100 ألف شرطي سيسهرون على ضمان أمن المواطن وحماية الممتلكات، في إطار المخطط الأزرق للأمن الوطني، الذي سينطلق يوم 01 جويلية 2021.

كما تم تخصيص 73 مركز شرطة تحت الخدمة موزعين عبر 14 ولاية ساحلية، سيسهرون على تأمين 104شاطئ مسموح للسباحة ضمن اختصاص الأمن الوطني.

ويشمل المخطط على جملة من الإجراءات الأمنية والتسهيلية لفائدة المسافرين عبر كافة المراكز الحدودية، ترتكز أساسا على التطبيق الصارم لإجراءات التفتيش والمراقبة، التصدي لكافة أشكال الجريمة عبر مختلف المراكز الحدودية، كل ذلك في ظل الاحترام الصارم لكافة الإجراءات والتدابير للحد من انتشار فيروس كورونا.

تجدر الإشارة، أن المديرية العامة للأمن الوطني، نظمت اليوم الأربعاء 30 جوان 2021 بمقر مديرية الامن العمومي، ندوة صحفية تمحورت حول الاطلاق الرسمي للمخطط الأزرق للأمن الوطني.