المخطط الوطني للمناخ يهدف لتخفيض انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 22 بالمائة

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المخطط الوطني للمناخ يهدف لتخفيض انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 22 بالمائة
بقلم مصطفى.ق

يهدف المخطط الوطني للمناخ  2020-2030، لتخفيض نسبة انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 22 بالمائة  كالتزام مشروط و7بالمائة كالتزام طوعي.

المخطط الذي صادق عليه المجلس الوزاري المشترك هو واجهة بلادنا دوليا في مجال المناخ ويشكل خارطة طريق جادة تحمل رؤية واضحة عن المجهود الوطني لآفاق 2030.

تم إعداد هذا المخطط من قبل اللجنة الوطنية للمناخ التي تضم مختلف القطاعات المعنية بالإضافة إلى فريق من الخبراء والباحثين، حيث يتضمن 155 عملية ونشاط تهدف إلى ضمان التكيف مع آثار التغيرات المناخية والحد منها للعشرية المقبلة، لاسيما من خلال خفض مستوى إفرازات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وكذا إدماج البعد المناخي أكثر فأكثر ضمن مختلف السياسات العمومية التنموية.


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