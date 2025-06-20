المخيمات الصيفية لهذه السنة ستكون إستثنائية ومغايرة

قال وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي، أن المخيمات الصيفية لهذه السنة ستكون استثنائية ومغايرة.

وأورد الوزير، أمس الخميس، لدى إشرافه على إطلاق عملية محاكاة نموذجية لسير وتنظيم مراكز قضاء العطل والترفيه للشباب لموسم الاصطياف 2025، بوهران، أن المخيمات الصيفية لهذه السنة ستكون “استثنائية ومغايرة مقارنة بالسنوات الماضية”.

مؤكدا الاستعداد الجماعي للقطاع لإتاحة لأبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج ومن كل أنحاء الوطن (40 ولاية) أن يقضوا أوقاتا ممتعة.

وذكر الوزير، بالعديد من الإصلاحات الهيكلية للمخيمات، والتحضير المبكر ورقمنة القطاعات وإعداد مشروع تربوي وتكوين وتأطير نوعي لصالح جميع مكونات ومؤطري المخيمات الصيفية.

ووقف الوزير، على مدى الاستعداد لتجسيد كافة هذه الإصلاحات والعناصر الجديدة التي أدخلت على المخيمات الصيفية.

هذا وحضر عملية محاكاة نموذجية لسير وتنظيم مراكز فضاء العطل وترفيه للشباب لموسم الاصطياف 2025، المنظمة على مدار ثلاثة أيام بمبادرة من وزارة الشباب، زهاء 1.000 مشارك من مختلف ولايات الوطن من بينهم منشطون ومدراء المخيمات ومقتصدون وحراس شواطئ وأطباء ونفسانيين وغيرهم.