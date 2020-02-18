المداخيل الجمركية ترتفع بـ7 بالمائة خلال سنة 2019

إرتفعت المداخيل الجمركية وبلغت 1.097.86 مليار دينار خلال سنة 2019 مقابل 1.026.28 مليار دينار سنة 2018، أي بإرتفاع قدر بـ7بالمائة.

ورجع هذا التحسن حسب مانقلته وكالة الأنباء إلى التحصيلات الإستثنائية التي أنجزت بعنوان التسوية في مداخيل الجمارك بميناء الجزائر.

وساهمت التحصيلات الجمركية لسنة 2019 في تمويل ميزانية الدولة بمقدار 947.05 مليار دينار مقابل 882.13 مليار دينار سنة 2018.

وشكلت الإيرادات الموجهة لميزانية الدولة نسبة 86.26 بالمائة من إجمالي إيرادات الجمارك خلال السنة الماضية.

وبخصوص الحصة الموجهة لصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية فقد بلغت 93.2 مليار دينار أي بارتفاع 4.52 بالمائة.