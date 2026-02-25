المدارس الخاصة والحج.. مشاريع هامة على طاولة الوزير الأول

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها.

ويأتي هذا المشروع في إطار تدارك الاختلالات والنقائص التي تمت معاينتها ميدانيا. حيث يتضمّن دفتر شروط جديد يحدّد الالتزامات الإدارية والتقنية والبيداغوجية الواجبة على المدارس الخاصة. وسيخضع اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة لمتطلبات الخريطة المدرسية. كما تُلزم هذه المؤسسات بتقديم تعليمٍ مطابقٍ للبرامج والمناهج الوطنية واحترام الثوابت الوطنية.

كما استمعت الحكومة إلى عرضٍ حول سير التحضيرات الخاصة بموسم الحج لسنة 1447هـ/2026م. تضمن أهم المحطات التنظيمية والعمليات المنجزة الرامية إلى تبسيط إجراءات الحج وتخفيفها على حجاجنا الميامين.

وقد تم لهذا الغرض، إبرام العقود المتعلقة بخدمات الإسكان والإعاشة ونقل الحجاج والأمتعة والإشراف الصحي لفائدة الحجاج. بالإضافة كذلك إلى رقمنة العمليات التنظيمية عبر البوابة الجزائرية للحج. وإدراج الدفع الإلكتروني لتكاليف الحج. كما تمّ التأكيد على أهمية التنسيق الدائم بين القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية بتنظيم عملية الحج من أجل تعزيز الصورة المشرِّفة لبلادنا خلال هذا الموسم.

علاوة على ذلك، تدارست الحكومة ورقة الطريق 2026-2028 لقطاع التكوين والتعليم المهنيين. تحسبا لعصرنة هذا القطاع بما يجعله محركا حقيقيا للتنمية الإقتصادية. حيث تتضمن هذه الخطة الإستراتيجية إصلاحًا شاملا للنظام التعليمي. بهدف تعزيز فرص توظيف الخريجين، وتحسين جودة التعليم، وتنويع عروض التكوين بغرض الإستجابة لاحتياجات سوق العمل بشكل كامل.

وفي إطار متابعة كبريات المشاريع المهيكلة، استمعت الحكومة إلى توضيحات حول مدى تقدم أشغال توسيع ميناء عنابة. المدرج في إطار إنجاز المشروع الكبير للفوسفات المدمج.

