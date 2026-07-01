المدافع شريفي يعود إلى شبيبة القبائل

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الأربعاء، تزامنا مع أول أيام الميركاتو الصيفي، الذي سيستمر إلى غاية الـ 31 أوت 2026، عن صفقة جديدة، ويتعلق الأمر بالمدافع المحوري شريفي توفيق.

ويعتبر شريفي، القادم من الإفريقي التونسي، أحد خريجي مدرسة “الكناري”. بعدما تدرج عبر مختلف الفئات العمرية للفريق، قبل أن يغادر لخوض تجربة احترافية في تونس.

ونوهت إدارة الشبيبة بصفقة لاعبها القديم الجديد، مشيرة إلى أن تجربته في تونس. ساهمت في تعزيز نضجه واكتسابه خبرة كبيرة.

مشيرة إلى أن صاحب الـ 24 ربيعا، يحظى بالتقدير بفضل صلابته الدفاعية وقدرته على قراءة مجريات اللعب ومثابرته الكبيرة.

يشار إلى أن شريفي، انضم إلى الشبيبة في صفقة مجانية، بعد نهاية عقده مع الإفريقي التونسي، الذي كان قد التحق بصفوفه جانفي 2022، قادما من الفئات الشبانية لـ”الكناري”.

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