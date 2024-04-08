المداومة خلال عيد الفطر.. الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يؤكد جاهزيته

أكد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، جاهزيته لإنجاح مداومة عيد الفطر المقبل.

وذلك من أجل تحقيق الاستقرار في السوق واستمرارية تموينه بالمواد الضرورية الواسعة الاستهلاك بأسعار معقولة.

وأكد الاتحاد في بيان له أن “كل التجار والمتعاملين الاقتصاديين المعنيين ملزمون بالعمل وضمان المداومة خلال عطلة ايام عيد الفطر المبارك”, مؤكدا “توفر كل الظروف الملائمة لذلك”.

كما أشار إلى ضرورة أن يقوم التجار باقتناء مستلزماتهم وملء محلاتهم ومخازنهم بالكميات الكافية من السلع لإنجاح هذه المداومة وتفادي التذبذبات، باعتبار أن فترة العيد تتزامن هذه السنة مع عطلة نهاية الاسبوع.

ودعا الاتحاد كل التجار والمتعاملين الاقتصاديين الى ضرورة استئناف النشاط والعودة الى العمل مباشرة بعد عيد الفطر من خلال فتح محلاتهم. خاصة يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وفي ذات البيان ناشد الاتحاد كل التجار والمتعاملين الاقتصاديين غير المعنين بنظام المداومة الى التطوع والعمل وفتح محلاتهم تلقائيا خلال ايام عيد الفطر وبعده, “للمساهمة في ضمان استقرار السوق وتوفير كل المواد الضرورية الواسعة الاستهلاك بأسعار معقولة للمستهلكين ولقطع الطريق امام السماسرة والدخلاء والمضاربين”.

واكد الاتحاد ان كل أسواق الجملة معنية ايضا بنظام المداومة وستبقى مفتوحة, مشيرا ان مكاتبه الولائية مجندة لمرافقة تجار هذه الاسواق بالتنسيق مع مديريات التجارة على المستوى الوطني.

وفي ختام البيان طلب الاتحاد في بيانه من جميع الفلاحين والمنتجين الالتزام وضمان الحد الادنى من الخدمة والسلع لتزويد التجار في هذه الايام.